Este es el tratamiento que pide a gritos tu melena tras el confinamiento (y presume de pelazo en esta desescalada)

Si en la cuarentena no has caído en la tentación de cortarte el pelo o llevar a cabo un drástico cambio de look, significa que eres más fuerte de lo que crees. Tres meses después de que empezara el confinamiento, son muchas las que se han arrepentido de jugar a ser estilista y acudieron a la peluquería nada más se lo permitió la desescalada.

Puede que no quieras un cambio radical, pero si tu melena está apagada y te pide hidratación, en Oculto Hair Club tienen la solución que tu cabello está esperando. Elias Pedrosa, co-fundador y director creativo del centro, nos habla de Olaplex, "el tratamiento que empezó a hacerse famoso porque Kim Kardashian lo usó para pasar de cabello negro a platino. A partir de ese momento, se fue haciendo más popular y reclamado por los clientes de salones de todo el mundo. A día de hoy, podemos decir que es uno de los tratamiento más populares en Oculto y que no hay cliente que se haga un trabajo de color sin usarlo’’, cuenta Elías.

Si tu pelo es "virgen’’ puede que pienses que esto no es para ti. Pero te equivocas. "Sí que lo es, por supuesto. Es más, en este tipo de cabellos su efecto es mucho más visible, aclara Elías. Olaplex hidrata y nutre el cabello además de protegerlo en procesos de aclarado, mejorando su resistencia. A parte de esto, aporta brillo y flexibilidad, sellando de raíz a punta y fortaleciéndolo para evitar la rotura.

Además, en Oculto lo combinan con otro tratamiento de proteínas y brillo para conseguir un resultado excelente. "Se llama Gloss, ya que consigue un brillo efecto espejo en el cabello. Al combinar Olaplex con este tratamiento, que lleva oxidación suave, la cutícula del cabello se abre y permite que entre a mayor profundidad y por ende, se note más su acción’’, nos explica el director creativo.

Y sí, también es acto para pelo natural. Hay que recalcar la importancia de no hacer uso de productos profesionales en casa. Los tratamientos requieren de la experiencia de expertos para identificar las necesidades de cada cabello y aplicar los ingredientes necesarios para mejorarlo. Asimismo, el producto a aplicar podrá ser ácido o alcalino, además de diferentes tipos de PH dependiendo de las necesidades y estado de éste.

Desde Oculto nos aconsejan un mantenimiento con el paso 3 de Olaplex en casa, muy recomendable para cabellos más dañados o con color, para mantener el efecto durante mayor tiempo. En caso de cabellos más sanos o naturales, debemos seguir los cuidados esenciales como son un buen champú junto con acondicionador o mascarilla.

Nuestros imprescindibles del cuidado del cabello son:

Secador profesional Helios Neo-Mint de GHD (179 €): Invertir en una herramienta de calor de calidad es básico para no castigar tu melena.

Triology de Sublime Oils (42 €): Serum para el cabello que nutre, protege la fibra capilar y elimina el encrespamiento.

Honey Infused Hair Mask de Gisou (51 €): Mascarilla intensamente nutritiva a base de miel.