Marta Hazas está leyendo un libro de belleza que agradecerías tener entre tus manos

Por muy bonitas que sean las mascarillas que llevemos, está claro que ocultan gran parte de nuestra cara y que, ahora más que nunca, tenemos que saber cómo potenciar otras partes de nuestro rostro y cuerpo para vernos favorecidas. Sonreímos con la mirada y andamos como locas por lograr el bronceado perfecto pero ¿qué hay de nuestro pelazo? Este también es una forma de expresión y ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos un mal día, nos levantamos con mala cara y pensamos “por lo menos voy peinada”? Tener melenaza es un plus. No cabe la menor duda. No importa el corte de pelo que llevemos, todas podemos presumir de pelazo y Marta Hazas ha dado con un libro de belleza que agradecerías tener en tus manos.

El libro que está leyendo Marta Hazas se llama Tú también puedes tener pelazo. Lo ha escrito la peluquera María Baras, directora artística del emblemático salón Cheska, considerada una de las más importantes expertas en peluquería. Por sus manos han pasado nombres como Paula Echevarría, Nieves Álvarez, Jose Toledo o la propia Marta Hazas.

“María sabe que para mi pelo rizado lo fundamental es la hidratación, además consigue rubios personales, adaptados a cada mujer y a cada cabello… es muy importante su estudio previo cuando llegas al salón”, aseguró la actriz a la editorial con motivo del lanzamiento de este libro que ya se ha convertido en nuestro referente. Hija de la prestigiosa peluquera Cheska María Baras se enamora desde niña del mundo de la belleza y la moda, lo que la lleva a realizar sus estudios universitarios en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Tras estudiar en la Vidal Sassoon Academy de Londres comienza su carrera como estilista en los salones más importantes de la capital británica, hasta que finalmente se incorpora al Salón Cheska de Madrid, donde trabaja junto a su madre y maestra, que este año cumple 50 años de profesión. Pronto se convierte en la Directora Artística de Cheska y es autora de su propio blog de belleza. Colaboradora habitual de las principales editoriales de moda y campañas publicitarias de nuestro país, es además responsable de los cambios de look de las más guapas celebrities nacionales e internacionales. Profesora de máster, bloguera, influencer... ahora también se lanza al mundo editorial con la publicación de su primer libro, que llega en papel un mes después de su edición electrónica, que incluía un capítulo extra sobre el cuidado del cabello durante el confinamiento.

Tú también puedes tener pelazo es un manual imprescindible que nos descubre los secretos para conseguir el pelo perfecto a través de la alimentación, el cepillado, el lavado, el corte, el color, las canas, la influencia de las hormonas o los estilismos que mejor pueden encajarte. Lo puedes encontrar en La Casa del Libro por solo 7,59 euros.