Básicos de otoño- invierno 2020 que estilizan: inspiración pasarela

Las sandalias de tacón geométrico han sido tendencia este verano y, en forma de botín y salón cerrado lo serán también este otoño- invierno 2020/21. Volverán asimismo las botas over the knee pero sobre todo veremos botines de caña media en cuero y pegados al tobillo. Este será nuestro calzado estrella de la temporada fundamentalmente por una razón: combina con todas las prendas básicas de inspiración pasarela que más nos estilizarán esta temporada. A continuación te mostramos cinco de ellas y te decimos dónde puedes encontrarlas.

Las camisas de volantes de Chanel

Las camisas de volantes serán un básico en nuestro armario de otoño- invierno 2020/21 según Chanel . Bastará con combinarlas con un pantalón de pinzas para dar lugar a un look cargado de estilo. Puedes encontrar en Mango tu camisa de volantes para esta temporada. Está confeccionada en algodón 100%

orgánico. Su diseño recto, su cuello redondo, su manga larga abullonada, sus puños abotonados la hacen especial. Tiene un precio de 25,99 euros en la web de Mango.

Los trajes masculinos de Dior

Los trajes masculinos, de corte amplio y en colores sobrios serán también un must- have en nuestro armario de otoño-invierno 2020/21 según Dior. Los llevaremos con botines de tacón cuadrado para compensar proporciones cuando queramos ir elegantes y con sneakers o ugly trainers cuando queramos dar a nuestro estilismo un aspecto más casual y cosmopolita. Los trajes se verán más allá de la oficina y es por eso por lo que esta blazer de Zara por 59,95 euros y este pantalón a juego por 29,95 euros no pueden faltar en nuestro armario.

Los looks en blanco y negro de Max Mara

El blanco, el negro y el marrón van a ser los colores por excelencia de la temporada de otoño- invierno 2020/ 21. Se llevarán sobre todo las prendas lisas pero también veremos (aunque los menos) estampados a cuadros. El blanco y el negro se combinarán entre si dando lugar a estilismos como el que propone Max Mara. Por eso, contar esta temporada con un abrigo blanco en nuestro armario para combinarlo por ejemplo con pantalón de pinzas negro tipo tobillero y jersey de punto de cuello caja también en negro y bolso tipo bandolera de asa corta (como el clásico de Chanel) puede ser una idea estupenda. Este abrigo que te mostramos es de lana y lleva doble abotonadura y es perfecto para lograr ese look del que te hablamos. Lo puedes encontrar en Mango por 69,99 euros.

Las prendas de cuero de Fendi

El cuero no faltará en nuestro ropero esta temporada porque solo gracias a él lograremos dar un toque de carácter a nuestros estilismos. Así esta chaqueta tipo trench negra de piel que puedes encontrar en Massimo Dutti con un precio de 349 euros puede ser genial para completar tanto un estilismo en blanco y negro como el que describíamos más arriba como cualquier look de noche en total black.

Las prendas de punto grueso de Isabel Marant

Las propuestas de Isabel Marant son sin duda nuestras favoritas para la temporada de otoño- invierno 2020/21. Entre estas no faltan las prendas de punto grueso y aunque muchas tiendas no las han sacado aún a la luz porque el verano, según parece, se va a alargar más que otros años, sí hay algunos artículos de nueva colección con los que nos podemos hacer ya mismo. Es el caso de este cárdigan de Mango con manga abullonada que tiene un precio de 39,99 euros. Estamos convencidas de que se agotará en tiempo récord cuando llegue el frío así que adelántate a la fiebre.

Este otoño- invierno, prepárate para llevar los looks más estilosos en tonos neutros. La elegancia vintage con aire masculino y algo western está a punto de llamar a tu puerta.