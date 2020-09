Las mejores listas de Spotify para entrenar en casa (o salir a correr)

¿Sabes que si escuchas música cuando entrenas puedes quemar más calorías? La música, como el deporte, genera endorfinas. Cuando nos encontramos en una situación en la que experimentamos placer ¡no queremos abandonarla! Así, con una buena playlist, entrenaremos más tiempo sin sentirnos cansados. Por eso te vamos a mostrar las mejores listas de Spotify para entrenar en casa o en el gimnasio en caso de que lo hagas por tu cuenta y no asistas a las posibles clases colectivas que se te puedan ofrecer. También son geniales para salir a correr.

Beast Mode by Spotify

7,3 millones de seguidores no pueden mentir. Esta lista de reproducción, con temas de Rick Ross, Young Thug y Bassnectar, mantendrá a tope tus niveles de energía y hará que no pares hasta que hayas terminado.

Nike Training Endurance de Nike Training Club

En esta lista, creada por el fantástico equipo de Nike Training Club encontrarás seis horas de la mejor música para practicar running o salir a dar un largo paseo a buen ritmo. Cuenta con remixes de artistas como Calvin Harris, R3HAB, ZAYN, DENM, con transiciones aparentemente interminables que te ayudarán a olvidar en qué kilómetro estás.

Cuarentena en vena

Si algo bueno nos ha dejado la cuarentena es esta lista de reproducción en Spotify. Los ritmos latinos nos trasladan a los días de playa y calor y el beat de cada canción hace que queramos, sin descanso, mover el esqueleto. Esta lista es puro buen rollismo y energía y nos ayuda a sentir que somos las más sexies del asfalto.

Run to NY

Frescura, energía positiva y, como se diría en el universo Instagram, puro #positivevibes. Run to NY es una lista que la influencer, periodista y empresaria Paula Ordovás creó para prepararse para la maratón de Nueva York. Si la sigues en las redes sociales estarás de acuerdo con nosotras en que esta lista de reproducción no puede defraudarte.

Yoga Feels

Terminamos con una lista de reproducción para las yoguis de la sala. Puedes también ponértela para trabajar. Servidora lo hace de vez en cuando. La ha creado Amanda Bisk, que es una conocida yogui y psicóloga deportiva. Esta playlist ayuda a focalizar y a apaciguar la mente. Es lo más.

Por qué entrenar con música

La música nos confiere energía y nos ayuda a llevar un ritmo constante. Un estudio en PLOS One, una revista científica publicada por Public Library of Science, asegura que los runners, especialmente cuando escuchan canciones que coinciden con su cadencia, le ponen a la carrera muchas más ganas. Además, un estudio de 2019 en Psychology of Sport & Exercise revela que cuando la gente hace ejercicio con música, se esfuerza más durante los sprints y los disfrutaba más. Para el levantamiento de pesas y para el entrenamiento de resistencia, sintonizar los ritmos de alto tempo nos ayuda a creer que no estamos trabajando tan duro.