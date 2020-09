Estos son los botines militares de Prada que puedes encontrar en Uterqüe

Haz memoria. ¿Recuerdas las botas altas militares que Prada sacó el año pasado y que arrasaron entre las famosas? Los botines del mismo estilo con tacón no fueron tan sonados y sin embargo este otoño-invierno 2020/21 serán tendencia. Uterqüe lo sabe y por eso ha sacado un modelo similar.

Los botines que ves en la imagen superior son de Prada pero ya no están disponibles en la página web de la marca. Confeccionados en piel, estos botines negros tienen tacón alto en bloque, cierre de cordones y tirador en la parte trasera. Los puedes encontrar todavía por 850 euros en Farfetch pero si se te van de precio... tenemos ¡una versión low cost!

Estos botines militares de tacón de Uterqüe son muy similares a los de Prada. Están confeccionados en piel de vacuno, llevan suela estilo track, forro y plantilla en piel caprina y son geniales para llevar tacones este invierno sin renunciar a la comodidad. Tienen un precio de 129 euros en la web de la marca. Pero ¿cómo puedes combinarlos?

Cómo llevar los botines militares de tacón que estarán de moda este otoño

Es posible que, acostumbrada a los vestidos largos de verano, los shorts y otras prendas estivales, no te venga a la cabeza una forma de combinar estos botines militares. Sin embargo, la imagen que te mostramos sobre estas líneas, que forma parte del catálogo de Uterqüe, nos da una buena pista para lucir estos zapatos con estilo. No es necesario que recurramos a un total look de cuero (aunque es una buena opción), podemos combinarlos con unos jeans tobilleros del mismo corte que los pantalones que ves en la fotografía y una blusa o camisa sencilla. Es un estilismo garantía de éxito.