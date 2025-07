Kate Middleton deslumbra con un look reciclado en la final femenina de Wimbledon: en blanco y al estilo Lady Di

Kate Middleton ha reaparecido en la final femenina de Wimbledon 2025 reciclando un vestido, esta vez, en color blanco. De manera sorpresiva, la princesa de Gales no ha dudado en dirigirse este sábado al All England Lawn Tennis Club, el club privado de tenis donde se ha disputado el partido entre Amanda Anisimova e Iga Świątek, consiguiendo la victoria esta última. Rodeada de aplausos y gestos de cariño, ha vuelto a presidir un año más una de sus citas más importantes y nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha dudado en analizar, así como comentar, su look en dicho evento deportivo.

En Wimbledon encontramos un código de vestimenta a destacar. Para la realeza, deben lucir vestimenta formal y elegante, como vestidos de diseño refinado de colores suaves o clásicos, así como zapatos de tacón sensato o bajo y cerrados o al estilo salón. En cuanto a los complementos, cabe destacar que deben apostar por sombreros pequeños o tocados, bolsos al estilo clutch que no llamen mucho la atención y gafas de sol discretas, en el caso de su uso. Si repasamos todos los looks de Kate Middleton en Wimbledon a lo largo de los últimos años, podemos observar que siempre ha respetado dicho dresscode, aunque en algunas ocasiones sí que ha hecho recurso de tonalidades más vivas o llamativas. Este 2025, ha confiado en un modelo con influencias del New Look de Dior de 1947, al estilo Lady Di y que ya llevó en la edición de 2023 en lima, pero esta vez lo ha hecho a través del blanco.

El look de Kate Middleton en la final femenina de Wimbledon 2025

Como comentábamos, Kate Middleton ha apostado de nuevo el vestido de Self-Portrait que también llevó en 2023 en la final femenina de Wimbledon. Si embargo, esta vez ha sustituido el color lima por el blanco, uno mucho más elegante e impecable que actúa como el color oficial del torneo. Se trata de un vestido que se compone por un corpiño entallado de cuello ligeramente subido, mangas cortas, cinturón incorporado y terminación en péplum. Junto con este, le acompaña una falda plisada de gasa hasta los tobillos y el lazo en violeta y verde, los colores de la AELTC.

Kate Middleton en la final femenina de Wimbeldon 2025. Gtres

Ha completado el estilismo con zapatos de tacón al estilo stiletto en beige que crea un efecto óptico de 'piernas infinitas', así como con un bolso trenzado en blanco de Anya Hindmarch de más de 1.000 euros. También, encontramos el icónico reloj de Cartier y un brazalete de Halcón Days. Y, en cuanto a términos de belleza, ha presumido de su melena larga con ondas desenfadadas y un look de maquillaje de lo más natural, perfecto para este verano.

Kate Middleton en la final femenina de Wimbeldon 2025. Gtres

El look de Kate Middleton en la final femenina de Wimbledon ha cautivado a toda la sociedad, dando una segunda vida a un vestido clásico de su fondo de armario, de la misma manera que pone recurrentemente en práctica la Reina Letizia.