La Vecina Rubia revoluciona Instagram (y agota) este pichi de pana de Zara pero nosotras te damos otras opciones

Prenda que saca en su cuenta de Instagram, prenda que agota. Ya sean unas medias o unos botines. Así que no nos extraña que La Vecina Rubia se compre todo lo que quiera antes de compartirlo con sus seguidoras y así asegurarse no quedarse sin ello. Confesamos que nosotras también lo hacemos muchas veces antes de escribir un artículo. Pero esta vez ha fallado, y es que La Vecina Rubia se equivocó y se compró la talla L en lugar de la XS y (oh drama) cuando volvió para comprarse la XS ya se había agotado el pichi de pana de Zara que había compartido. Pero tranquilas, que nosotras os vamos a dar otras opciones.

Stories de La Vecina Rubia.

Aunque si queréis seguir probando suerte a ver si la web de Zara repone tallas, aquí os dejamos también el enlace al pichi de pana de Zara. Pero, como compartir es de guapas, también os dejamos otras opciones de pichis de pana que os can a encantar. ¿Preparadas?

Pichi de pana con botones delanteros (29,99 €)

Pichi pana.

Pichi pana botones (19,99 €)

Pichi pana.

Pichi tostado de pana (32,35€)