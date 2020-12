Este es el jersey de punto de ochos (cut out) de Zara con el que Amelia Bono ha revolucionado Instagram

Si aún no has desayunado, seguro que al ver la foto de Amelia Bono con ese jamoncito os ha entrado el mismo hambre que a mi. ¿Planes para este domingo de puente? Esperemos que todos dentro de las restricciones y las normativas a seguir por coronavirus en vuestra Comunidad. Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa que es el look de Amelia Bono. Y es que la hija del ex ministro ha revolucionado Instagram y a sus seguidores al subir una foto con este jersey de Zara que está a puntito de agotarse en web.

Se trata de este jersey de punto de ochos cut out de Zara. Un diseño de cuello redondo y manga larga acabada en puño con detalle de abertura en hombro y acabados en rib. Amelia lo ha combinado con un básico tan en tendencia, como los vaqueros esta temporada, un estilismo perfecto para este frío domingo tanto te vayas a quedar en casa o salgas a dar una vuelta.

Jersey punto ochos cut out.

Además, es perfecto para combinar con otra prenda de punto como un pantalón, short o falda y así llevar un total look de punto tan en tendencia esta temporada y del que Amelia también es tan fan. ¿El precio del jersey? 25,95€.