La Vecina Rubia revoluciona Instagram con estas medias efecto tatuaje que solo cuestan 5 euros en Black Friday

Ya sabemos que compartir es de guapas. Nos lo lleva enseñando hace años La Vecina Rubia, y nosotras que somos mucho de madrugar como ella no le podemos hacer más caso. Y en pleno Black Friday, La Vecina Rubia ha revolucionado Instagram con esta fotografía en sus stories donde se veían estas medias de efecto tatuaje que han revolucionado a sus seguidoras. ¿Lo mejor? Que solo cuestan 5 euros. ¿Lo peor? Que van a tardar poco en agotarse en este sábado de Black Friday.

La Vecina Rubia revoluciona Instagram con sus medias.

Se trata de unas medias de Tezenis de efecto tatuaje que están disponibles en nude o en tono negro. ¿Su precio? Están rebajadas a 5,59€ durante el Black Friday.

Además, los ha combinado con los botines ‘Marta’ de Bimani con los que ya revolucionó Instagram. Un botín de piel hecho en España con plataforma, cremallera lateral y caña media. Con un tacón de 10cm, plataforma de 3,5cm y ancho del tacón de 3,5 cm. ¿Son cómodos? Esto es lo que decía La Vecina Rubia en su Instagram hace unas semanas: “esta semana he estrenado los últimos botines que me he comprado y que pasan a ser mis botines preferidos, más bonitos y más cómodos de todos los que he tenido hasta ahora. Ya sabéis, son de los casi planos”, decía entre risas.