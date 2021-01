Paula Echevarría se prepara para la gran nevada en Madrid con este ‘lookazo’ en tendencia y súper cómodo

¿Preparado para la gran nevada de Reyes en Madrid? Nuestras compañeras meteorólogas hablan de más de 30 centímetros de nieve en la capital de España. ¡Me muero de frío solo de pensarlo! Pero Paula Echevarría ya está preparada para no pasar ni un pizca de frío con este look blanco perfecto y en tendencia para esta semana de frío y nieve que nos espera en España. Con la llegada del invierno, el blanco está ganando aún mucho más protagonismo en nuestro armario y en los looks de Instagram. Lejos de lo que podríamos creer, este color no solo es un acierto protagonizando looks de playa, también cuando el frío acecha y las que más saben de moda, tomando las tendencias vistas en firmas y pasarelas, así lo han confirmado estos meses. Y Paula Echevarría siempre atenta a las tendencias se ha apuntado a ello.

Aunque todas las prendas que luce Paula no están disponibles en las webs de las marcas, vamos a copiarlo de la mejor manera. ¡Apunta el look!

JOGGER LACE UP WHITE (89,00 €)

Pantalón comfy.

GORRO SIDNEY CANALÉ (15,90€)

Gorrito blanco.

ABRIGO LARGO BORREGUITO (49,99€)

Abrigo Mango.

TRACK BOOT BONE (126€)