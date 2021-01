Cinco propósitos de moda para 2021

2021 acaba de empezar y ya sabemos cuáles son los vaqueros de moda, que los plumíferos o chaquetas acolchadas son un must have y que difícilmente podremos sobrevivir al invierno sin un jersey de jacquard. Así, tenemos claro qué compraremos con cabeza en las rebajas que, por cierto, están a punto de empezar. Sin embargo, aún no hemos logrado reconciliarnos (o encontrarnos por primera vez) con ciertas tendencias. Por eso, a lo largo de este artículo te mostramos algunos de nuestros propósitos de moda para 2021. ¡Toma nota!

Aprender a lucir el cuello bobo

El cuello bobo estuvo de moda en 2020 y, a juzgar por las propuestas de firmas como Chanel, Gucci, Ganni y Miu Miu para el otoño/invierno 2020-21 se quedarán con nosotras esta nueva temporada y ganarán, incluso, en dramatismo.

Estos románticos cuellos formarán, sobre todo, parte de nuestras camisas. Pero no pierdas de vista los cuellos bobo desmontables porque podrás ponérselos por ejemplo a cualquier jersey. Lo cual es muy útil cuando llevamos uno algo más ceñido bajo el que no haya lugar para una blusa, por ejemplo.

Dar a las botas blancas una segunda oportunidad

Es posible que el año pasado no te atrevieses con ellas, que no dieras con la manera de lucirlas con estilo o que, como la tendencia fue tan efímera no te diera tiempo si quiera a cogerles algo de cariño pero no cabe duda de que caerás esta primavera porque vienen con mil diseños distintos.

Aprender a atarse un pañuelo en la cabeza con estilo

Los pañuelos se convertirán (una vez más) en el accesorio de pelo por excelencia. El verano pasado hicieron las veces de lucidos cropped tops pero este año adornarán, sobre todo nuestra melena. ¡Hay mil formas de llevarlos así que dale a tu imaginación rienda suelta!

Reconciliarnos con los leggings

Los leggings traspasarán sin duda la barrera del gimnasio para invadir el street style. El llamado athleisure (que consiste en adaptar las prendas deportivas a nuestros looks del día a día) se asentará como concepto y nos acostumbraremos a llevar los leggings con americana así que hazte a la mayor brevedad con unos que te favorezcan de verdad.

A todas estas tendencias hay que sumar una propuesta: la de apostar en la medida de lo posible por la sostenibilidad. Por productos que respeten el planeta. La slow fashion o moda lenta será también un principio en auge.