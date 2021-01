Así son y así se llevan los pantalones de chándal este invierno para ser la más fashion en la calle (palabra de Amelia Bono)

¿Ya has caído rendida a la tendencia más comfy del último año? Sí, estamos hablando del chándal y más concretamente en este caso de los pantalones de chándal. Si eres de las que aún se resisten a salir de casa con ellos puestos, te aseguramos que vas a cambiar de idea cuando veas el lookazo que se ha marcado Amelia Bono. Y es que por algo la escogimos como una de las mejores vestidas en España en 2020.

Amelia Bono ha empezado este jueves con un look casual y de lo más en tendencia para combinar sus joggers o pantalones de chándal: un total look negro con jersey de cuello alto, biker, botas militares, sombrero y una bufanda pañuelo al hombro en tonos beige y negros. ¿No os parece un look perfecto?

Os dejamos varias opciones de pantalones de chándal (o joggers) para copiar el look a Amelia Bono:

PANTALÓN JOGGER (17,95 EUR)

Jogger.

PANTALÓN JOGGER (12,95 EUR)

Pantalón chándal.

PANTALÓN JOGGER LAVADO (19,95 EUR)