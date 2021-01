Fanáticas de ‘Sexo en Nueva York’: tenemos las claves (de experto) para lucir los peinados más icónicos de Carrie Bradshaw

Es oficial: este 2021 regresa Sexo en Nueva York. Tras dos décadas de espera y multitud de rumores, por fin vamos a podremos disfrutar (de nuevo) de la vida de Sarah Jessica Parker en su papel como Carrie Bradshaw, de su adorada vida como una escritora de renombre en Nueva York y (¡cómo no!) de sus múltiples looks. ¿Quién no recuerda alguno de ellos? Y es que si hay algo que logró dejar huella entre millones de mujeres eran las elecciones de este icónico personaje sobre las calles más aclamadas de la ciudad estadounidense, no solo en lo que a outfits se refiere sino también en el ámbito de la belleza.

Su clásica melena rizada ha marcado un antes y un después, todavía a día de hoy sus peinados son verdadera inspiración. Por ello, de la mano de Alberto Sanguino, Director de Educación de Llongueras, desvelamos trucos y consejos para lograr tres de sus elecciones más aclamadas. ¡No lo dejes pasar!

Long layer de líneas rectas

Es uno de sus peinados más habituales, posiblemente el que más se ha quedado guardado en nuestras retina. “Se trata de un look que nos traslada a los años 90 con un long layer de líneas rectas a la altura de clavícula donde el largo permite que el rizo se dibuje, potenciando el volumen alrededor del rostro y el cuello”, apunta Sanguino.

¿Cómo lograrlo? “Consíguelo con capas por debajo de la mandíbula y aprovecha el rizo o la textura natural de tu cabello para aportar el volumen”, resalta Alberto Sanguino que además apunta tres trucos para que siempre luzca perfecto:

Utiliza un difusor y seca el cabello con la cabeza boca abajo

Usa productos de styling que potencien el rizo (mouse, crema, activador de rizo, texturizadores...)

Realiza pequeños toques con la tenacilla para definir y potenciar el volumen

Corte bob escalado

Las versiones de este corte de pelo son múltiples, en el caso de Carrie su elección fue un bob escalado en puntas por encima de la mandíbula. “El diseño de las capas permite que el rizo se dibuje, potenciando el volumen alrededor del rostro”, matiza Sanguino.

¿Cómo lograrlo? “Consigue este look corte recto a la altura de la mandíbula y con suaves capas que controlen el volumen. Aprovecha también el rizo o la textura natural de tu cabello para aportar volumen. Respecto al color, cualquier color puede adaptarse a este look, pero las aclaraciones tienen que ser mucho más bajas, dejando las raíces oscuras y potenciando la luz en el frontal”, explica el experto de Llongueras que también recomienda tres trucos para cuidarlo de la forma adecuada:

Utiliza un difusor y seca el cabello con la cabeza boca abajo

Usa productos de styling que potencien el rizo (mouse, crema, activador de rizo, texturizadores...)

Realiza pequeños toques con la tenacilla para definir y potenciar el volumen

Long layer recto y largo

Da lugar a una imagen más innovadora, madura y sofisticada que marcó la diferencia en aquel momento y supuso un cambio (en todos los sentidos) para la protagonista de Sexo en Nueva York.

¿Cómo lograrlo? “Consigue este look con un corte recto a la altura del pecho, desfilando todo el frontal por debajo de la mandíbula. Respecto al color, este evoluciona de un degradado de rubio oscuro en raíces y medios, a tonos arena y beige en puntas y frontales. Se trata de una aclaración menos contrastada y mucho más sutil y natural que dulcifica la expresión”, explica Alberto Sanguino de Llongueras. Para lograr un resultado similar recomienda tres putas: