Si vas a llevar camisa y vaqueros en 2021, que sea esta satinada de Zara que ha elegido Rocío Osorno

Sí, lo confesamos. Ya hemos vuelto a caer en el rinconcito ordenado. No tenemos remedio. Pero esta vez no ha sido nuestra culpa, si no de la influencer Rocío Osorno que nos ha robado el corazón con la camisa satinada verde de nueva colección de Zara más bonito, con un tono verde pastel precioso de esos que te hacen ‘efecto buena cara’ solo ponértela y que además combina a la perfección con tus vaqueros de toda la vida y hacen que parezcan nuevos.

¿Qué no me crees? Pues aquí lo tienes. Y cuando la veas no vas a querer llevar otra camisa con tus vaqueros este invierno.

Sí, estamos hablando de esta camisa satinada fluida de cuello solapa y manga larga. ¿Te ha gustado en verde? Pues lo mejor es que también está disponible en azul, en blanco roto y en negro. Cuesta 22,95€.