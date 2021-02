Nuria Roca, jefaza máxima, presentando ‘El Hormiguero’ con esta maravillosa camisa blanca ‘made in spain’

Y cuando decimos ‘jefaza’ máxima, es ‘jefaza’ máxima. Y es que Nuria Roca ha enamorado a las redes sociales después de presentar anoche ‘El Hormiguero’. Por algo es una de nuestras televisivas favoritas. ¡Bravo las mujeres empoderadas, trabajadoras, con talento, guapas y con estlilazo! Y Nuria Roca es una de nuestras favoritas por reunir todas esas cualidades y esta noche al tener la oportunidad de presentar el programa, lo ha vuelto a demostrar brillando como ella solo sabe.

Después de más de 2.000 programas y 15 años, Pablo Motos no está con nosotros pero tranquilos… ¡Está bien! #MalumaEH pic.twitter.com/cTEfGeg8Mi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2021

Y es que después de 15 años, Pablo Motos se ha visto obligado a tener que dejar de presentar ‘El Hormiguero’ por haber estado en contacto directo con una persona que ha dado positivo en coronavirus, por lo que tiene que guardar cuarentena. Eso le ha impedido poder entrevistar a Maluma, el invitado de la noche, al que ha entrevistado Nuria Roca de manera brillante.

“Después de 15 años, es el primer día que Pablo Motos no presentará El Hormiguero. Pablo se encuentra perfectamente pero ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo por COVID, así que le hemos mandado a casa y me ha dejado este bonito regalo. En un ratito vamos a conectar con él en directo, nos contará cómo está, se encuentra bien, y todo lo que ha sucedido”explicó Nuria Roca.

Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, y no es otra cosa que ese maravilloso lookazo que se ha marcado Nuria Roca para presentar el programa.

Y aunque según ha explicado la estilista del programa, Monte Nieto, pasaron una tarde muy estresante porque no sabían que Nuria iba a presentar y tuvieron que improvisar el estilismo de la noche. ¿Veredicto final? ¡De 10! Y es que han optado por un look de ‘jefaza’ máxima con una camisa blanca ‘made in spain’ con lazada al cuello de Coosy y un pantalón ancho de talle alto en negro. ¡Elegancia pura!

CAMISA SISTER TERRON (75,00 €)

Camisa blanca lazada cuello.