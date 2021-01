Nuria Roca lo vuelve a hacer: revoluciona Instagram con este cambio de ‘look’ con flequillo súper tendencia

¿Cambio de look extremo? Si hace unos días Nuria Roca nos sorprendía con un cambio de look extremo pero solo para su nuevo papel en el teatro, hoy sí de verdad ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con este cambio de look que le quita 20 de golpe de encima. Esta vez real, nada de pelucas. Y es que Nuria Roca se ha apuntado a la tendencia del flequillo para este invierno. Aunque solo nos ha mostrado un pequeño avance y nos ha emplazado a verla esta noche en ‘El Hormiguero’, lo poco que vemos no nos puede gustar más. ¡Deseando estamos de verla esta noche en la tele.

Nuria Roca en sus Stories de Instagram.

Un cambio de look con una de las tendencias de belleza de este invierno que ha vuelto con fuerza: el flequillo. ¿Te apuntas a un cambio de look para este 2021? Está claro: 2021 es el año para atreverse con el flequillo de tendencia según la forma de la cara. Es ahora o nunca. No sabemos si el éxito de la serie ‘Los Bridgerton’ y el peinado de su protagonista, Lady Daphne, pero el flequillo cortina o el flequillo indie ha vuelto con más fuerza que nunca y ya son muchas famosas las que se han apuntado. Desde Hiba Abouk a Ana de Armas, y ahora nuestra queridísima Nuria Roca.