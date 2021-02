María Pombo se adelanta a San Valentín con este traje (de su marca) con pantalón de campana perfecto para chicas bajitas

En su primer San Valentín como ‘papis’, María Pombo y Pablo Castellano se han decidido a adelantar una semana la celebración y así poder disfrutar de un planazo en el Hotel Four Seasons de Madrid. ¿Se quedarían finalmente a dormir? María como madre primeriza dijo que no lo iba a hacer, ya que echaría mucho de menos a su pequeño Martín. Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa. Y no es nada menos que el lookazo que se ha marcado la influencer para celebrar este San Valentín adelantado que nos sirve para darnos ideas al resto de mortales. Vayas a celebrar el día del amor en casa o en un restaurante, porque como está la situación pocas opciones hay más, el look de María Pombo te va a encantar.

Y es que María Pombo ha optado por este traje de su marca ‘Name The Brand’ que además está de rebajas. ¿La mala noticia? Que en el color azul que lo ha lucido María ya no está disponible.

María Pombo en los stories de María G. De Jaime.

Pero, buena noticia. El pantalón que es perfecto para chicas bajitas ya que estiliza y te hace parecer más alta: lleva tiro alto, campana y es pitillo, está disponible en marrón y verde. ¡La compra perfecta de rebajas!

Pantalón Brownie (39,95 EUR)

Pantalón campana.

Pantalón Greenie (39,95 EUR)