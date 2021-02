¿Alguna vez habías notado la cara tan seca como ahora? Prueba estas cremas hidratantes que triunfan entre amantes de la belleza y olvídate del frío (y de la mascarilla)

La sequedad, la tirantez e incluso las rojeces y el picor, sobre todo si tienes la piel sensible, son síntomas habituales durante los meses de frío. Las bajas temperaturas, el uso de la calefacción, la falta de humedad propia de esta estación o la contaminación son los culpables de esta estado de la piel. Además este 2021 debemos añadir el uso de la mascarilla, un gesto que según hemos podido notar en este tiempo no hace sino aumentar estos efectos mencionados. ¿Sabes de lo que estamos hablando? ¿Has notado que el estado de tu rostro está peor que en años anteriores? Si la respuesta es sí, sigue leyendo porque sabemos cómo ayudarte a devolverle la firmeza y la hidratación a tu rostro.

Más allá de apoyarnos en una dieta equilibrada, de beber mucha agua o de evitar los grandes contrastes de temperatura, la clave para devolverle el buen estado a la piel del rostro es hidratarla. Y hacerlo diariamente. No necesitamos infinitos productos o grandes rituales de belleza para lograrlo, nuestra aliada, la principal, debe ser la crema hidratante. Pero claro, como todo en el mundo beauty, la clave está en elegir la que más se adapta a las características y necesidades de tu piel.

Park Street @parkstreet para Unsplash

Nosotras hemos hecho una recopilación de las 7 que triunfan entre rostros aclamados del panorama nacional e internacional, todas ellas grandes iconos de belleza. Productos que no han dejado de causar buenas sensaciones y que ahora prometen ayudarte en este combate contra el frío (y la mascarilla). Recomendación: Antes de elegir, si tienes dudas, acude a un dermatólogo y asegúrate de ello.

1. Crema Antioxidante Multi Activa Día de Clarins (36,27 euros)

Clarins

2. La Roche Posay Nutritic Intense Crema Reconstituyente (14,69 euros)

La Roche Posay

3. Skin Food de Weleda (11,95 euros)

Weleda

4. Moisture Surge de Clinique (21,60 euros)

Clinique

5. The True Cream Moisturizing Bomb de Belif (35,99 euros)

Belif

6. Ultra Rich de Olay Regenerist (34,95 euros)

Olay Regenerist

7. Hydra Cream Light de Embryolisse (15,90 euros)