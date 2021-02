¿Las marcas de acné te están amargando? Sabemos cómo puedes eliminarlas sin salir de casa

Hace tiempo que dejamos atrás la adolescencia pero no podemos evitar que el acné, mejor dicho las marcas y cicatrices que deja en nuestro rostro, siga siendo uno de esos problemas sin solución que nos provoca infinidad de quebraderos de cabeza. ¿Cómo hacerle frente? ¿De verdad podemos eliminar estas pequeñas imperfecciones? ¿Es imprescindible realizarnos tratamientos estéticos?

“Hay que tener en cuenta que cuanto antes se traten las manchas y las marcas del acné mejores resultados obtendremos”, apunta Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia y experta en dermocosmética. El primer paso para lograr deshacernos de este problema, y que puede ser vital para lograr acabar con estas marcas en el rostro en un futuro, está en el uso de los productos de calidad en el día a día, puede parecer una obviedad pero no siempre recurrimos a ellos. “Hay que usar productos adecuados para tratar el acné, limpiadores, cremas específicas para mejorar los granos, cremas hidratantes, porque muchos tratamientos contra el acné provocan deshidratación en la piel”, manifiesta Escalante.

En la misma línea, Escalante hace hincapié en evitar totalmente tocar los granos que aparecen en el rostro, de esa manera conseguiremos que no se inflamen y que no terminen por dejar marcas en la cara. Además, la experta habla del uso diario de protección solar, no solo en verano, “oil free y no comedogénica, para que no provoque brillos”. Este paso no es tanto para eliminar las cicatrices que están presentes sino “para evitar precisamente que puedan salir más en el futuro”.

Waldemar Brandt @ waldemarbrandt67w para Unsplash

QUÉ PRODUCTOS UTILIZAR PARA DECIR ADIÓS A LAS MARCAS DE ACNÉ

“Desde la dermofarmacia podemos mejorarlas con el uso de ciertos activos como el retinol, los alfa-hidroxiácidos o el ácido salicílico”, apunta Rocío Escalante. Se trata de opciones al alza desde hace algunos años y cuyos resultados han confirmado su efectividad. Aquí algunos ejemplos de la propia experta para un cuidado óptimo de la piel.