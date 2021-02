Marta Hazas nos enseña la camisa más romántica de la temporada que es capaz de elevar cualquier look (y es de firma española)

Si eres tan apasionada de las camisas con aires románticos como nosotras, sabemos que la última elección de Marta Hazas va a conquistarte. Se trata de un diseño clásico en delicado tono beige con cuello mao, solapa superior en forma triangular y pequeños botones joya en dorado que pertenece a la firma española Fraile. ¿Puede ser más bonita y especial? Nosotras decimos que no.

Instagram @martahazas

“La foto no le hace justicia”, escribía la intérprete junto a una imagen a través de Instagram Stories en la que luce el espectacular diseño.

A pesar de que no vemos cuál ha sido la combinación de Hazas, no hay duda de este diseño permite infinidad de opciones (incluso sencillos pantalones vaqueros). Son este tipo de camisas clásicas pero también originales las que consiguen que cualquier propuesta pase de look a lookazo en cuestión de segundos. Y sí, todavía puedes conseguirla, aunque deberás darte prisa, tan solo queda la S. ¿El precio? 150 euros.

Fraile

Camisa beige mao de Fraile Atelier (150 euros en Es Fascinante)

Fraile es una firma española con sede en Sevilla que lleva varias temporadas destacando por sus espectaculares vestidos de invitada (numerosas influencers han optado por ellos para la época de BBC) y que ahora también, según acaba de mostrar la actriz, cuenta con creaciones tan especiales como esta). Apunta su nombre.