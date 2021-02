Te presentamos las blusas más bonitas y especiales (todas ellas de firmas españolas) para brillar en cada una de tus videollamadas

El 2021 ha comenzado de la misma forma que concluyó el pasado año, con el teletrabajo y las videollamadas como eje central de nuestras vidas. La situación en la que nos encontramos con relación a la Covid-19 impide que podamos acudir a la oficina con la asiduidad que nos acostumbraba antes de la pandemia –es probable que gran parte tan solo vaya días de forma puntual o tan solo para reuniones y citas muy específicas-, o nos reencontremos con viejos amigos y familiares en nuestros hogares, por lo tanto es casi inevitable volver a recurrir a aplicaciones como Zoom o a las clásicas videollamadas de nuestro teléfono para compartir con gente más allá de los convivientes.

Pero chicas, esto no es un problema para presumir de armario. O no debería serlo. ¿Quién dijo que la pandemia no nos permite lucir nuestras mejores galas o que el confinamiento es para ir en chándal? Si este tipo de formatos digitales van a marcar el comienzo de año, tan solo debemos adaptarnos a ellos tal y como hicimos en 2020.

Además, te lo vamos a poner fácil, tenemos justo lo que necesitas para acaparar miradas, en el sentido más literal de la palabra, en tus próximas videollamadas: las blusas más especiales y románticas del momento. Será llevarlas y sentir que de verdad estás en una reunión de trabajo o en una fiesta con tu grupo de amigas. Siempre debemos ver el lado positivo (la experiencia así lo ha dictaminado). Aquí una selección de blusas, todas ellas de firmas españolas, para que elegir sea todo menos un problema. ¿Quién se apunta a una nueva videollamada?

Blusa Sweet Manchas Multi de Polín et Moi (39,95 euros)

Polín et Moi

Blusa pecho calado volante blanco de The Desire Shop (35,95 euros)

The Desire Shop

Camisa vichy blanco de Sophie and Lucie (59,94 euros)

Sophie and Lucie

Blusa YORK Oldie Caqui Darwin de Bimani (65,25 euros)

Bimani

Purple rain blouse de Laagam (33 euros)

Laagam

Blusa savage blanco y negro de The Are (27,95 euros)

The Are

Blusa hina smock tul de Brownie (25,90 euros)

Brownie

Blusa romántica con bordados de Yerse (55,95 euros)

Yerse

Blusa volantes de Compañía Fantástica (20,94 euros)

Compañía Fantástica

Blusa gasa cuello alto de Renatta & go (22,90 euros)

renatta & go

Camisa cuello mao de indi&cold (34,95 euros)