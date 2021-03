No se puede ser MÁS jefaza que Nuria Roca con estos pantalones de piel troquelados ‘made in spain’ que son pura tendencia

No se puede ser más jefaza que Nuria Roca, y como no, más jefaza que Marta Nieto, la estilista de ‘El Hormiguero’ que nos enamora con los looks de Tamara Falcó y hoy también con estos pantalones ‘made in spain’ de Nuria Roca que reúnen todas las tendencias de la temporada. Hechos en España, de ecopiel y encima troquelados. ¿Qué más se puede pedir?

Se trata de estos pantalones culotte troquelados de ecopiel de Lola Casademunt. Un pantalón culotte troquelado estilo safari con cierre en cremallera y bolsillos frontales. Ideal para combinar con una camisa camisa oversized amarilla estilo capa avolantada como la que llevó Nuria de de Sandro.

Camisa estilo capa avolantada oversize (175€)