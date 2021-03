Solo Nuria Roca puede ponerse este conjunto de lo más arriesgado (que nos transporta a los hippies de los 60) y salir triunfadora

Nuria Roca no tiene miedo a arriesgar, y sus estilismos en El Hormiguero son el mejor ejemplo. Lentejuelas, estampados, tonos flúor, metalizados... La periodista no duda en enfundarse piezas de todo tipo con las que demuestra que salir de los clásicos, sobre todo en la época de sol, es sinónimo de triunfo. Ayer mismo, en su visita semanal al programa de Pablo Motos, Nuria volvió a deleitarnos con un look de lo más arriesgado que nos recuerda a los hippies de los años 60 y que solo ella puede lucirlo así: estando guapa y sin parecer que vaya disfrazada.

El conjunto es de Desigual pero de la colección de verano del año pasado, por eso lo encontramos rebajado. Estas prendas pertenecen a la colección cápsula de Desigual con Christian Lacroix. Desde su particular universo creativo, Lacroix creó un verano de flores de intensos colores, volúmenes y feminidad. Flores en código femenino, favorecedor y muy versátil. Mezclas de estampados, colores intensos, volúmenes y transparencias.

El look más arriesgado de Nuria Roca.

Es el jardín de verano diseñado por Mr. Christian Lacroix, un golpe de aire fresco y renovado. Y ya lo dijo él mismo al presentar la colección hace un año. “La persona que viste la prenda es quien la hace verdaderamente única”, y esa es Nuria Roca.

Conjunto Desigual.

BLUSA DESIGNED BY M. CHRISTIAN LACROIX (44,98 €)