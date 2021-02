Solo Nuria Roca podía hacer de esta falda de rayas de ‘efecto tipazo’ de Lacoste la prenda MÁS DESEADA (y más elegante) del momento

Nuria Roca se ha convertido en una de las it girls del momento, y sus estilismos inspiran a miles de mujeres que aman su manera de vestir. Que nos encanta el estilo de Nuria Roca. Seguro que es algo que sabes si nos sigues desde hace un tiempo, y es que el estilo colorido y favorecedor no pasa desapercibido a nadie, ni a nosotras ni a los miles de seguidores con los que comparte a diario su estilo a través de su cuenta de Instagram. Y anoche nos volvió a enamorar con su look en ‘El Hormiguero’. Y esta vez lo ha hecho con una falda de estilo retro y de ‘efecto tipazo’ de Lacoste.

El look de Nuria Roca en 'El Hormiguero'.

Se trata de una falda de la colección retro de Lacoste. El confort se une al estilo en esta falda larga de rayas confeccionada en punto elástico. Esta prenda original es fácil de poner y presenta un corte slim fit rematado con una cinturilla acanalada, enfatizada por el emblemático cocodrilo verde bordado en formato pequeño. En la marca nos la ponen combinada con un camiseta con el mismo estampado de rayas pero a nosotras nos encanta como Nuria Roca ha hecho de esta falda de estilo deportivo, una prenda de lo más elegante con esa blusa negra. ¿Cómo os gusta más?