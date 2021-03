Los pantalones de pinzas estilizan y alargan la figura, y Victoria Beckham es la mejor inspiración para llevarlos con estilo

Las expertas en moda lo han confirmado, ¡los pantalones de pinzas son el nuevo vaquero de la temporada! Y nuestra mejor embajadora (que los ha lucido desde hace largas temporadas) es nada más ni menos que la mismísima Victoria Beckham.

La diseñadora británica y ex Spice Girls ha hecho de esta clásica pieza, que alarga y estiliza la figura, su uniforme estrella. Este tipo de pantalón no siempre ha formado parte de los favoritos del vestidor, ha sido la opción intermedia cuando no sabías que ponerte. Y ahora, que la primavera la sangre (y el armario) altera, es su momento estrella para triunfar sobre las calles.

Victoria Beckham en Paris en 2018.

Su origen más conocido se remonta al siglo XIX, ¡únicamente lo llevaban los hombres! Y no fue hasta la época de los setenta, el mismo momento de auge del famoso estampado tie-dye, cuando la mujer lo incorporó a su repertorio estilístico hasta día de hoy; convirtiéndose en el diseño por el que suspiran las que más saben de moda.

Y tenemos una buena noticia que te alegrará la semana: esta primavera los pantalones de pinzas serán la opción más ‘chic’ y estilosa de la temporada. Los podrás llevar con decenas de combinaciones derrochando estilo, desde con camisas básicas, sobrecamisas de piel, jerséis... Sigue la guía de estilo que te proponemos para triunfar los próximos meses ¿cuál es tu combo favorito?

CAMISETA BÁSICA + ZAPATILLAS

Street Style

CAMISA ‘TIE-DYE’ + CINTURÓN DE LOEWE

Street Style

TRAJE DE CHAQUETA

Street Style

CAMISETA DE TIRANTES + KIMONO CORTO

JERSEY ESPECIAL + SANDALIAS

Street Style

SOBRECAMISA DE PIEL Y BOTINES ESTAMPADOS

Street Style

GABARDINA + CAMISETA NEGRA