Síndrome de la cintura elástica.

Lo primero que pensé al ver la colección crucero de Chanel fue, tengo que buscar un spa donde hagan maderoterapia con todas las medidas de seguridad. ¿Non sequitur? Para nada. Vamos por partes. En los estilismos de la diseñadora francesa Virginie Viard el punto de mira está puesto en la cintura. Pero no solo la marca… también la enseña. Un look no apto para las que se hayan pasado el confinamiento cocinando banana bread. Virginie Viard, la diseñadora de la maison francesa, presenta unos estilismos con tops cortos o incluso bralettes que enseñan el ombligo y los oblicuos (si los hay).

Para subir un nivel más la dificultad para las que no estén fit, añade cinturones de metal y cadenas finas que se sujetan sobre la piel desnuda y que requieren abdominales. No lo digo por estética, lo digo porque a la hora de sentarte a comer un cocido y desabrocharte la falda, sigue ahí el cinturón encajado bajo el tórax. En definitiva, esta estética está pensada para aquellas que se han cuidado durante el 2020 y han hecho HIIT en el salón cuando cerraron los gimnasios. O las que han aprendido a correr porque era la única manera de salir a la calle sin mascarilla. Bien por ellas. Ahora gracias a Chanel podrán lucir como es debido su cintura de avispa en primavera en la ciudad… perimetradas, confinadas, con toques de queda y con mascarillas.

¿La maderoterapia? Es una técnica que se usa para combatir la retención de líquido y que consigue reducir unos centímetros de contorno en la zona abdominal. Lo que haga falta para llevar la doble c, aunque solo sea para hacer la compra en el Gourmet de El Corte Inglés. Una vez instaurada la tendencia, pronto tendremos también las versiones más económicas y sus derivados.

Pero la moda es una industria y de lo que se trata es de vender a todos los públicos. Así que además de la opción para personas fit, también han pensado en las que han descubierto el take away de Dani García. ¿Que te has acostumbrado a la cintura elástica de tu chándal y ahora no hay vuelta atrás? No desesperes. Aunque te hayas apuntado al movimiento cosy o confort, no hace falta que vivas el resto de tu vida en pijama. Firmas como Valentino o Prada tienen opciones de ropa cómoda y chic para usar ahora o pospandemia. El truco consiste en añadir materiales o texturas de fiesta a prendas sueltas. Visualiza un pijama, un camisón o incluso unas mallas ciclistas realizadas íntegramente con lentejuelas y añádele el glamour de un buen patrón. Así explicado tiene un punto bipolar fashionista, pero cuando ves el resultado, funciona. Ahora solo falta saber dónde ir con un traje de chaqueta pijamero de paillettes. ¿Para teletrajabar? ¿Para bajar a reciclar el vidrio? Eso ya es a gusto del consumidor.