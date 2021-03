¡Alerta tendencia! Ficha antes que nadie los 5 modelos de zapatos que prometen triunfar en primavera

En lo que a tendencias en moda se refiere todo parece bastante claro: los tonos pastel acapararán miradas esta temporada, el punto seguirá siendo el tejido al que debemos seguirle la pista y los trajes (en nuevas formas y estilos) volverán a convertirse en fieles aliados para ir a la oficina o a una cena especial. Pero, ¿qué hay de los zapatos que triunfarán en primavera?

Cada temporada son nuevos y atractivos modelos los que logran despuntar los meses de sol y este 2021, si todo sigue según dictaminan las que más saben de moda, tampoco existen muchas dudas: la comodidad será el nexo común de todos ellos. Olvídate de incómodos tacones o detalles imposibles, las tendencias en calzado de esta temporada primavera/verano son verdaderamente funcionales y cómodas.

Aquí van cinco modelos que prometen triunfar en primavera (y que ya lo están haciendo en Instagram) que no debes pasar por alto. Ah y no te preocupes, ahora mismo despuntan entre las novedades de Zara o Mango, lo que significa que seguir sus pasos será realmente fácil. ¿A qué esperas?

Las merceditas: el ‘revival’ de tu infancia

Después de varios años en el olvido, los clásicos zapatos que llevábamos al colegio vuelven al punto de mira. Será difícil adentrarnos en la primavera sin un modelo (o varios) en el armario.

Las bailarinas: en su versión más clásica

Es un calzado que nunca pasa de moda, pero sí que se reinterpreta cada temporada para seguir reuniendo adeptas. ¿Este 2021? La versión más clásica, puntera redonda, detalle de lazo y un gran abanico de colores, será la estrella.

Mocasines: decimos sí, pero en tonos pastel

Las opciones en color burdeos o negro no serán las únicas, ni mucho menos las más repetidas por las expertas en moda. Este 2021 los mocasines llegan más explosivos que nunca y no será difícil que una versión en nude o azul aterrice en tu zapatero. ¿Por qué no?

Los zuecos: la opción inesperada de la primavera

Es una de las tendencias en calzado más llamativas pero las que más saben de moda (y nuestras firmas de cabecera) lo han dejado claro: los zuecos han regresado para quedarse por un largo tiempo.

Los botines blancos: o los amas o los odias

¿Quién dijo que las botas o los botines son solo cosa del invierno? Este calzado puede seguir siendo todo un aliado para crear looks a partir de marzo, eso sí, si quieres ir a la última deberás optar por aquellos en color blanco. Palabra de Instagram.