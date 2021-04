Tu próxima compra será este vestido de rayas de Zara que querrás llevar tanto a la playa como a una cita

Tiene un no sé qué, que qué se yo que ha logrado enamorarnos desde el primer momento. Y no, no hablamos de un nuevo actor o de tu próxima cita sino de este vestido de Zara con el estampado a rayas como protagonista que nos ha robado el corazón. Amancio, ¿cómo lo consigues?

En esta ocasión ha sido la influencer Paula Moya la que lo ha situado en el foco de atención tras compartir una publicación en Instagram con varias instantáneas con él. Un vestido midi con cuello halter, detalle de nido de abeja en la parte frontal y acabado con volantes. En color blanco pero combinado con rojos, rosas, azules y morados como detalle más especial.

La propia it girl lo ha combinado con alpargatas en tono beige con cuerdas pero las opciones son infinitas. Con sandalias planas, incluso con chanclas, con zapatillas, con cuñas, con mules... Tú decides cómo, el vestido te permitirá todo. Después de añadirlo al armario (si es que consigues dar con él en tu tienda cercana, en la web está totalmente agotado) y ver lo bien que sienta, vas a querer llevarlo de día y de noche. ¡A todas partes!

Vestido midi rayas de Zara (39,95 euros)

Vestido midi rayas cuello halter de Zara

Por si el plan no funciona, hemos dado con dos opciones muy similares que harás que acabes el fin de semana de la mejor manera. ¿Cuál eliges?

Vestido halter rayas de Zara (22,95 euros)

Vestido halter rayas de Zara

Vestido largo rayas de Zara (29,95 euros)