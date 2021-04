Si estás enganchada a ‘Love is in the Air’, vas a querer saber todo sobre estas series turcas que triunfan dentro y fuera de nuestras fronteras

Lejos de lo que podríamos imaginar en un primer momento, las series turcas no son solo una moda pasajera, nada más lejos de la realidad. Tan solo hay que ver los datos de audiencia en nuestro país (y su reflejo en las redes sociales, la mejor demostración de tal triunfo) para entender que estas producciones se han convertido en una apuesta segura fuera de Turquía. Love is in the Air sería el último gran ejemplo, una comedia romántica que ha roto los esquemas de una cadena como Telecinco y desde su primera emisión a principios de 2021 no ha dejado de cosechar éxitos.

Cada vez son más las que caen rendidas a la historia de amor de Serkan y Eda, y no es para menos, las novelas turcas nos ofrecen algo diferente, algo no visto hasta el momento y eso, amigas, engancha. Pero Love is in the Air no es la única que ha logrado despuntar lejos de Estambul, la lista de exitosas series turcas que siguen sumando fieles es cada vez más amplia y aquí hemos seleccionado las más destacadas para que, en cuanto tengas tiempo, puedas comenzar con el maratón.

Hercai - Atresplayer

Madre (Anne) - Atresplayer

Mi mentira más dulce (Benim Tatlı Yalanım)- Mitele

Te alquilo mi amor (Kiralik Ask) - Mitele

50 m² - Netflix

Meryem

Luna Llena (Dolunay) - Mitele

Amor 101 - Netflix

Pájaro soñador (Erkenci Kuş) - Mitele

Hayat: Amor sin palabras (Aşk Laftan Anlamaz) - Mitele