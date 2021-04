Amor a primera vista es lo que vas a sentir por este vestido azul de firma española que van a querer comprar todas las ‘insiders’ de moda este verano

Un flechazo de esos de amor que no se resisten a entrar en tu armario. Eso es lo que te va a pasar con este vestido de Laagam que ha estrenado Inés Arroyo y que llama a comerse el mundo (y el verano). Sí, aunque el cielo esté gris y vuelva a amenazar lluvia, nosotras ya estamos pensando en días soleados y calurosos por culpa de Inés y su marca Laagam. Ellas inspiran a las mujeres a comerse el mundo, y no nos extraña nada después de ver este precioso vestido azul que es perfecto para llevar a la ‘ofi’ con una blazer como hace ella. Pero también a un evento, boda, bautizo o comunión o para no quitártelo 24/7. Ya sea con zapatillas o unas sandalias de tacón. ¿No te parece perfecto?

Y lo más importante es una marca ‘made in spain’ y en concreto este vestido está hecho en Barcelona. Un diseño de lino en azul ‘Skyblue’ con escote halter y espalda abierta. ¡Un sueño! Porque además ese tono azul hará que resalte el primer bronceado de la temporada.

Laguna Dress (44€)

Laguna dress.