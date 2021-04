Las chicas que aman el verano (y veranean en Menorca) van a necesitar en su maleta esta falda ‘made in spain’ que es divina

Viernes Santo. Y nosotras amigas ya estábamos pensando en verano, en plana y en las puestas de sol más bonitas de nuestra vida. Porque este día soleado que hace en Barcelona solo nos transporta a eso. Solecito rico y faldas al viento, nada más. Que diría la canción. Y más después de ver la falda de la nueva colección de Laagam que acaba de estrenar la influencer y fundadora de la marca, Inés Arroyo.

Ella, siempre con su estilazo y personalidad que le da a cada una de sus prendas, tanto en los diseños como ella con sus looks diarios. ¿No me digáis que esta falda no grita verano y atardeceres en Menorca?

Queda ideal para un look más casual con una camiseta como la ha combinado Inés, o con un top blanco o una blusa para las noches de verano. ¡Contando los días!

RAYAS SKIRT (39€)

Falda rayas.