Vicky Martín Berrocal solo necesita una camisa de rayas azul y unos vaqueros de Zara para marcarse el look más básico (y sexy) del fin de semana

Os lo decimos siempre. Y hoy os lo volvemos a repetir. No podemos ser más fans de Vicky Martín Berrocal, de su estilazo, de su belleza, de pisar fuerte y de ser una mujer empoderada. Y por eso cada look que luce nos enamora porque siempre lo luce con ese poderío que solo ella tiene. Ver, llegar y vencer. Y ayer lo volvió a hacer con el lookazo más básico y a la vez más sexy del fin de semana. ¿Aún no lo has visto? Atenta porque vas a querer ir a Zara este mismo domingo para copiarla.

Stories de Vicky Martín Berrocal.

Y es que Vicky se ha marcado un total look de Zara de esos que todas tenemos en nuestro armario y que nunca fallan. La fórmula perfecta del éxito seguro: camisa azul de rayas blancas y vaqueros. ¡Y encima con la camisa abierta no puede quedar más sexy!

CAMISA RAYAS (22,95€)

Camisa rayas.

JEANS HI RISE SLIM (25,95€)