Violeta Mangriñán encuentra en las rebajas de Zara los pantalones vaqueros que más estilizan

Si hay una firma que destaca en el armario de Violeta Mangriñán esa es Zara. Los fanáticos de la influencer valenciana lo saben bien. Rara es la ocasión en la que la no recurre a prendas, calzado o complementos de la marca española para confeccionar sus estilismos que rápidamente se convierten en fuente de inspiración para millones de mujeres en todo el mundo.

Este mismo viernes, para una nueva salida por Madrid, Violeta reafirmó su pasión por la firma estrella de Amancio Ortega eligiendo no una sino dos prendas de Zara para un acertado look invernal.

Instagram Stories @violeta_mangrinyan

En este caso, la it girl apostó por un jersey de lana con estampado a rayas en delicados blancos y rojos, un diseño que pertenece a la nueva colección de Zara y del que todavía es fácil encontrar talla. No ocurre lo mismo con la otra elección de Violeta, hablamos de un atractivo pantalón vaquero de tiro alto estilo flare con bolsillos delanteros y acabado deshilachado que forma parte de las segundas rebajas de la firma española (7,99 es su precio actual) y del que a día de hoy es imposible hacernos con él, al menos en la web. ¡Es el efecto Violeta!

No podemos negar que Violeta Mangriñán, casi de forma inevitable se ha convertido en la mejor abanderada de Zara. No hay diseño que no elija que no agote existencias en cuestión de horas... A las pruebas nos remitimos.

Jeans flare bolsillos (7,99 euros)

Zara

Jersey de lana con rayas de Zara (49,95 euros)