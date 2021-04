Tus vaqueros de toda la vida NECESITAN esta sudadera rosa oversize (y ‘made in spain’) que ha enamorado a Vicky Martín Berrocal

¡No se puede tener más estilo que la diseñadora sevillana! No podemos ser más FANS de esta mujer. Y es que Vicky Martín Berrocal es de esas mujeres que son todo un ejemplo y una fuente de inspiración diaria. Talento, empoderamiento femenino, estilazo, bellezón y una madraza. Una mujer de esas que pisan fuerte allá por dónde va y que tiene esa elegancia y ese ángel tan especial. Da igual lo que se ponga que siempre va perfecta. Pero ahora nos ha dejado el lookazo de la semana que reúne todas las prendas que tiene que tener tu armario esta primavera y que no fallan para un look 24/7.

Y esta vez lo ha hecho con una sudadera rosa oversize que nos ha robado el corazón y a Vicky también. Además, es de una de nuestras marcas ‘made in spain’ favoritas.

Se trata de la marca española, Mekkdes. Las ciudades más cool (NY, Berlín, Londres, París y Barcelona) inspiran el universo Mekkdes; reinterpretando las tendencias de cada una de ellas. La marca ha ido creciendo desde el 2011, a la vez que lo hacía su directora creativa, Patricia Ferreira, a nivel profesional. El premio “Best Thesis Fashion Award” coronaba el fin de sus tres años estudiando moda en IED Barcelona; más tarde, MODAFAD la nombró como una de las mejores diseñadoras jóvenes del momento. Desfilando en dos ocasiones con sus colecciones en la pasarela 080 Barcelona Fashion.

Sudadera parches rosa (68€)

