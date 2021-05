Vicky Martín Berrocal, como Amelia Bono, tiene claro que este es el uniforme de la primavera: sudadera de rayas, blazer, vaqueros y zapatillas blancas

Ya no hay dudas. Amelia Bono y Vicky Martín Berrocal se ha convertido las reinas de estilo en nuestro país. Si el otro era Amelia la que nos enamoraba con el look perfecto para esta primera semana de mayo en Madrid con tiempo primaveral de eso que no sabes ni que ponerte, hoy es Vicky Martín Berrocal la que ha puesto por el mismo uniforme de primavera y encima coincide con una amiga que va igual. Lo dicho, es el uniforme de la primavera. ¡No hay dudas!

Stories de Vicky Martín Berrocal.

Y este uniforme de primavera es el que todas tenemos en nuestro armario: blazer, sudadera o camiseta de rayas, los vaqueros de toda la vida y zapatillas blancas. Ese es el lookazo para las que más saben de moda.