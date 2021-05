10 errores de estilo que no debes cometer si tienes mas de 30

La industria de la moda se empeña cada temporada en hacernos salir de nuestra zona de confort. Riñoneras, sandalias con calcetines… arriesgarse a decir que nunca te pondrás algo es como comprar un billete directo a convertirte en seguidora absoluta de tendencias que te parecían impensables hasta ayer mismo.

Que te guste innovar para no acabar aburrida de verte siempre igual no significa tampoco que tengas que ser una marioneta de la moda y sacrifiques tu propio estilo. Que algo lo lleve todo el mundo no significa que tú también te lo tengas que poner.

Por eso, antes de apostar por la prenda de la influencer del momento es conveniente plantearte si realmente va a aportar algo positivo a tu imagen o si te vas a ver favorecida.

Tendencias contra estilo

A los veinte años no estamos muy seguras de cuál es nuestro estilo ni tenemos definido nuestro sello personal a la hora de vestirnos. Y aunque ese gusto, y el ir conociendo nuestro cuerpo, es algo que se va ganando con la edad, es importante adaptar las tendencias a nuestra propia personalidad, posibilidades y vida.

Estos son algunos de los errores que no solo no te harán parecer más joven sino que estropearán cualquiera de tus outfit.

Mostrar demasiado

Ser sugerente s cuestión de actitud, no de mostrar piel. Las transparencias excesivas, la famosa raja de la falda que cantaban los de Estopa, los pantalones cortos que parecen braguitas… no te van a hacer parecer más sexy sino más vulgar. En todo caso, si un día quieres vestir más provocativa, recuerda esta regla de estilo: si exhibes más piel en la parte inferior, la superior debe estar más tapada, y viceversa.

Sandalias con calcetines

El mercado ofrece múltiples propuestas ahora que se acerca el buen tiempo, pero eso no significa que demos cancha libre para ir con flip-flop al trabajo o que nos enfundemos unas romanas con calcetines de colores. Lo que sí es un requisito indiscutible es que los pies (y las uñas) deben estar siempre en perfecto estado para poder ser lucidas.

Zapatos sucios

Da igual que sean tus converse favoritas que unas botas de tacón… no hay nada que estropee el look más espectacular que llevar calzado lleno de barro o manchas sospechosas de a saber qué.

Los pantalones cargo o de cintura baja

Al menos que tengas unas piernas infinitas, estos pantalones desplazan ópticamente la cintura y te hacen parecer paticorta y con el trasero caído. Destiérralos de tu armario. Si además tienen estampado militar, puedes ir haciendo trapos de limpieza con ellos.

Hasta Billie Eilish ha abandonado la moda del exceso y la ropa extra grande (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Llevar ropa arrugada

Olvida el dicho de la arruga es bella. En vaqueros todavía puede colar, pero en camisetas, blusas y demás prendas es totalmente imprescindible darles un toque de plancha antes de ponerla. En el detalle está la elegancia.

Vestir ropa de tallas equivocada

Reconócelo: todas guardamos en el armario esa falda que tan bien nos quedaba hace algunos años, pero por culpa de la pandemia que ha sido dura, o la lavadora que encoge… ya no nos queda tan bien. Ponernos ropa demasiado estrecha, además de ser incómoda, puede hacer que se nos marquen en exceso pliegues o rollitos que ni tenemos.

Por el contrario, llevar ropa excesivamente ancha tapará tus curvas (y todo cuerpo es bonito y tiene que lucirse) y hará que tu imagen se vea descuidada.

Manicura con margaritas, 'Daisy Nails'./PINTEREST

Cuidado con la manicura

No hay nada que refleje más la edad que las manos. Las uñas pintadas de colores muy oscuros o al contrario, tipo rosa perla, puede que no quede bien con tu color de piel y encima añaden más años. Para tener unas manos bien cuidadas es mejor optar por el blanco, rosa y todos aquellos tonos que aclaran visualmente la piel. Atención también a la forma y longitud de tus uñas; es mejor llevar las uñas cortas y con una forma ovalada que no demasiado largas y puntiagudas. Reconócelo, esta ha sido una moda que ni es bonita ni cómoda.

No tener en cuenta la edad

No podemos seguir llevando la misma ropa, o los mismos estampados con treinta que con veinte. Ponerte sudaderas de Mickey Mouse no va a darte una apariencia más joven, al contrario, hará que resalte el contraste entre tu edad y la prenda.

Destierra los pintalabios oscuros

Un labial oscuro hace que la boca se vea más pequeña y además resalta las arruguitas que pueda haber alrededor de la boca. Los tonos fríos también añaden años, así que opta por lápices claros y brillantes.

Medias color carne

Llega el buen tiempo, luce tu piel. Las medias naturales, y peor aún, con brillo, dan a tus piernas un aspecto de muñeca un tanto ortopédico. Mejor sin, o con efecto bronceador pero mate.