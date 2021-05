Cuando llega María Fernández - Rubíes con el lookazo MÁS en tendencia de la semana con los vaqueros de margaritas que arrasan en Instagram y Converse blancas

Jueves y solazo. ¿Qué más se puede pedir? Pues por pedir, yo pediría los vaqueros con margaritas bordados con los que María Fernández - Rubíes nos ha enamorado a todas y que no dejamos de ver en Instagram. ¿Puede haber una prenda más primaveral y más en tendencia? Ya os lo digo yo, no. Si el tejido vaquero es una de las grandes tendencias del momento y para los próximos meses, que os podemos decir del estampado de margaritas que ha vuelto con más fuerza que nunca e inunda todas las prendas. ¿Aún no tienes ninguna prenda con este estampado en tu armario? Pues ya estás tardando, es un ‘must’ de esta primavera.

Unos vaqueros de Sandro que María ha combinado con una chaqueta de flecos de Sandro rebajada, una básica blanca de tirantes, Converse blancas y sus Ray Ban de confianza. ¿Te has enamorado de los vaqueros? Pues ya te avisamos que se pasan de presupuesto, pero oye, si quieres darte un caprichito, aquí los tienes.

Vaquero bordado de algodón orgánico (225 €)

Vaquero bordado margaritas.

Cárdigan corto con flecos (159 €)