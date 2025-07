Ni Madrid ni Barcelona, la encantadora localidad gallega en la que Jennifer López se ha relajado antes de iniciar su gira europea: te va a encantar

Jennifer Lopez, la superestrella global, está lista para su nueva aventura musical. Antes de iniciar su gira de verano, ha compartido con sus seguidores imágenes que desprenden confianza y glamour, celebrando una etapa personal llena de vitalidad. Este movimiento estratégico no solo marca el preámbulo de sus próximos espectáculos, sino que también genera gran expectación.

La artista, conocida por su energía inagotable y su impactante presencia escénica, parece estar en su mejor momento. Sus recientes publicaciones en redes sociales han captado la atención, sirviendo como un adelanto visual de la forma física y el espíritu con el que afrontará los escenarios de todo el mundo. Es una declaración de intenciones clara antes de que su música vuelva a sonar en directo para miles de fans.

Con una carrera que abarca décadas, la artista sabe cómo generar expectación de cara a sus proyectos. Estas fotografías veraniegas no solo muestran su estilo personal, sino que subrayan su preparación para el calendario de actuaciones que se avecina, confirmando su entusiasmo por volver a conectar con el público de manera directa.

El preámbulo de una gira imparable

La reciente serie de fotos publicada por la propia Jennifer Lopez la muestra relajada y radiante en Pontevedra. En ellas, se le ve posando con un look playero que incluye un bañador llamativo y una camisa abierta, completado con accesorios como gafas de aviador grandes y varios collares, uno de ellos con su nombre.Su peinado en ondas desenfadadas y un sutil labial rosa complementan la estética veraniega, mostrando su faceta más natural y glamurosa al mismo tiempo.

Este despliegue visual llega justo en el momento álgido, un día antes de que dé comienzo su tour de verano, titulado "Up All Night". La gira arranca oficialmente el 8 de julio en España, marcando el pistoletazo de salida a una serie de conciertos muy esperados por sus fans europeos, que llevan tiempo anticipando este regreso a los escenarios.

El tour "Up All Night" representa el regreso de Jennifer Lopez a las giras a gran escala desde su tour "It's My Party" en 2019. Este nuevo proyecto cobra especial relevancia después de la cancelación de su gira "This Is Me Live" prevista para 2024, decisión que, según se informó, tomó para dedicar tiempo a su familia y amigos cercanos.

El calendario de la superestrella no termina en Europa. Tras concluir sus compromisos en el viejo continente, Jennifer Lopez tiene previsto trasladarse a Estados Unidos para una residencia en Las Vegas. Esta serie de actuaciones se llevará a cabo en el Caesars Palace desde el 30 de diciembre hasta el 3 de enero, cerrando el año y empezando el siguiente sobre el escenario de la ciudad del juego.

Desde People informan que propia artista ha manifestado su gran expectación por esta nueva etapa de directos. Según declaraciones recogidas previamente, se siente "emocionada" por volver a actuar, describiendo el verano como un momento ideal para "celebrar la libertad y la felicidad". Su meta es clara y constante: hacer que la gente "cante y baile", disfrutando de la música y la experiencia del concierto, contagiando su energía inagotable.

Esta intensa agenda sigue a un periodo de notable actividad para Lopez. Recientemente, tuvo destacadas apariciones y performances, como dos shows impactantes en los American Music Awards, donde también fue anfitriona, y en el World Pride Music Festival el pasado mes de junio, demostrando que su energía sobre el escenario está más viva que nunca y lista para su próxima gira mundial.