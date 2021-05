Para una tarde con amigas, Tamara Falcó sabe que solo necesita esta blazer de Zara y un vestido lencero de flores para marcarse un ‘lookazo’

Qué sí, que parece verano hoy en Madrid. Pero no nos vengamos arriba amigas que aún estamos en primavera. Aunque eso sí, el look de Tamara Falcó nos sirve para todos los días primaverales. Sí, esos de lluvia y los de solazo como hoy. Y es que la marquesa de Griñón tiene claro que esta blazer marrón de Zara te hace el look. Y no tenemos duda que las chicas más clásicas y pijas de Madrid van a amar este look.

Tamara Falcó por las calles de Madrid.

Tamara Falcó ha combinado un vestido lencero de flores de Maksu online con una blazer tostada de nueva colección de Zara. Un estilismo perfecto para una tarde con amigas. Clásico pero en tendencia para esta primavera.

BLAZER CRUZADA (49,95€)

Blazer cruzada.

