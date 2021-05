Zapatillas no queremos, pero estas sandalias estilo ‘sporty’ de Pull&Bear o Zara sí que nos harán la vida más fácil en verano

Si eres de las que no quiere renunciar a la comodidad a la hora de elegir calzado, mucho menos en verano que los pies se hinchan y hacer frente a las altas temperaturas resulta complejo, puedes estar tranquila, esta temporada serán las opciones sporty las que despunten sobre el asfalto. Y no, no hablamos de zapatillas, fieles aliadas de gran parte de la población para crear estilismos de día, de noche, sea invierno o verano, sino de las sandalias deportivas que arrasan en la actualidad. ¿Sabes de lo que hablamos?

Es muy probable que hayas visto multitud de modelos a través de Instagram, se han convertido en un perfecto comodín para las que más saben de moda, o que hayan llamado tu atención en las webs de nuestras firmas de cabecera, le han robado el protagonismo a opciones más planas o llamativas. Sea cual sea el motivo, está claro que es muy difícil que este tipo de sandalia con plataforma o suela track donde las tiras cruzadas son las protagonistas. Un calzado original, llamativo pero con la comodidad como eje central.

Puede parecer que combinar este tipo de modelos con looks formales no es acertado, pero nada más lejos de la realidad. Tan solo debemos mirar Instagram para corroborarlo. Quedan taaan bien... Aquí hemos seleccionado algunas sandalias estilo sporty de Zara y Pull & Bear para que sumarte a esta tendencia sea todavía más sencillo.

Sandalias estilo deportiva de Zara y Pull&Bear para las que adoran la comodidad

Sandalia plana contraste color de Zara (39,95 euros)

Sandalia plana engomada de Zara (19,99 euros)

Sandalia plana suela track de Zara (35,95 euros)

Sandalia sport multicolor de Pull & Bear (22,99 euros)

Sandalia plataforma track de Pull & Bear (25,99 euros)

Sandalia plana tiras tie dye de Pull&Bear (19,99 euros)

Sandalia plana tiras acolchadas de Pull & Bear (25,99 euros)