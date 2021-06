Que dicen las influencers que tu próximo peinado será con pañuelo y ya estamos tomando nota de ello: aquí los modelos a todo color que podrán ayudarte a crear looks de 10

Recurrir a coletas o recogidos se convierte en prácticamente una obligación con la llegada de las altas temperaturas, sobre todo para aquellas con medias y largas melenas. ¿Cómo sino soportamos las largas jornadas de exposición al sol? Los coleteros y las horquillas pasan a ser complementos necesarios en cualquier neceser, sobre todo si vamos a pasar varias horas fuera de casa. A veces nos cuesta pensar qué podríamos hacer sin ellos... Y todo hace indicar que este verano van a tener un rival pisándoles los talones, no solo porque puede resultar igual de efectivo a la hora de realizar peinados ideales para acudir a la playa o la piscina, sino porque además este complemento es capaz de elevar cualquier propuesta. Sí, hablamos de los pañuelos para el cabello.

Tan solo debemos echar un vistazo a Instagram para comprobar que su éxito no será pasajero estos próximos meses. ¡Están por todos lados! Se trata de un accesorio que bien puedes llevar en la muñeca, como detalle junto a tu bolso o incluso como cinturón, aunque será como complemento de nuestros peinados el que no dejará de repetirse este verano.

Realmente siempre hemos podido recurrir a él, nunca ha dejado de estar presente en las colecciones estivales, pero si es verdad que esta temporada ha logrado despuntar con mayor fuerza. A moda bandana o al estilo pirata, entrelazado a clásica trenza o como toque final a tus coletas, semirecogidos o moños, las formas de llevar el pañuelo en tu cabello son múltiples y así lo han demostrado las que más saben de moda. Y tú, ¿recurrirías a él para olvidarte del calor que produce el pelo suelto y además verte totalmente glamurosa?

Hemos seleccionado algunos pañuelos para el cabello que triunfan en la actualidad que harán de esta decisión algo realmente sencillo. Son tan bonitos, tan llenos de color y estampados, que con solo pensar en todo lo que pueden aportar a nuestros looks ya queremos añadirlos a la cesta. De Zara a H&M, pasando por The Are o Parfois. Tú dices cuál quieres que acompañe a tus próximos looks de verano.

Pañuelo Nairai Sunny de It’s Lava (23 euros)

Pañuelo Cuadrado Estampado Fabricado Con Materiales Reciclados de Parfois (9,99 euros)

Pañuelo Love Small morado de The Are (19,95 euros)

Pañuelo/Cinta de pelo de H&M (7,99 euros)

Pañuelo bandana de Zara (7,95 euros)

Pañuelo estampado animal print de Lola Casademunt (13,96 euros)

Pañuelo Ecuestre de You Are The Princess (7,49 euros)