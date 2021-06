Si mides menos de 1,60 vas a NECESITAR copiarle este look de firma española a La Vecina Rubia al más puro estilo ‘Gossip Girl’ madrileño

Sí, amigas. Normalicemos eso de decir nuestra altura real y no redondear al 1,60. ¡Viva las bajitas y viva nosotras! Y La Vecina Rubia tiene mucho culpa de ello. De que las chicas bajitas no nos sintamos inseguras por nuestras altura y no tengamos problema en gritar a los cuatro vientos nuestra altura real. ¡Gracias Rubia! Y mucha culpa de ello, lo tiene sus lookazos frente al espejo con lo que siempre consigue trasladarnos a Gossip Girl.

Ya sabéis que en esta redacción somos muy fans de La Vecina Rubia y no podíamos dejar este lunes de enamorarnos de este estilismo perfecto para ir a la ‘ofi’ o de ‘afterwork’ con amigas. Y como no, es de Bimani. Ya sabéis que la rubia más famosa de Instagram está enamorada de esta firma española. Tanto es así que acaba de lanzar su propia colección con ellos. ¡Una fantasía!

La Vecina Rubia con conjunto de Bimani.

¿Qué me decís de este look? La Vecina Rubia ha combinado una chaqueta de efecto tweed, con un chaleco del mismo tejido y color debajo, unos shorts vaqueros que estilizan y alargan las piernas, lo que te hace parecer más alta y los zapatos Beth camel de su colección para Bimani.

Chaleco ANNIE Crema (79€)