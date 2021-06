Llevo el pelo corto y quiero ir a la última (y cómoda): estos peinados fáciles son lo único que vas a querer hacerte en verano

¿No sabes qué hacer con tu pelo cada vez que pisas la playa? ¿Cansada de llevarlo al aire cuando sales con tus amigas? ¿Buscas y buscas y no sabes qué hacer con tu melena? Tranquila, tenemos la solución, en realidad más de una.

Si hace apenas unas semanas pusimos el foco en aquellos cabellos largos, tan difíciles de manejar con la llegada de las altas temperaturas, ahora han sido las melenas cortas, por encima de los hombros, las que nos han hecho pasar tiempo en la red. Podría parecer que son las opciones más fáciles de dominar, pero nada más lejos de la realidad. A veces resulta incluso más complicado que los cabellos más largos.

Recurrir a trenzas, a coletas bajas, a horquillas o a todo tipo de complementos para el pelo es muy habitual, aunque no siempre es fácil que los resultados sean los adecuados. Los mechones delanteros se salen y no podemos deshacernos de ellos, o el moño que tanto nos gusta no queda tirante. Ahí comienzan nuestros quebraderos de cabeza.

Por fortuna, no es algo que solo nos pase a nosotras, y cada vez es más frecuente ver como expertas en moda y belleza de lado a lado del globo terráqueo comparten pequeños trucos y peinados para medias melenas de los que no tardamos en tomar nota. Aquí hemos seleccionado solo algunos de ellos, pero el abanico es realmente largo.

Toma nota, prueba en casa a recrearlos y olvídate del pelo durante todo el verano. Eso sí, sin perder ni un ápice de estilo.

Pequeñas trenzas delanteras

Son tendencia, son sencillas, son favorecedoras.

Efecto wet

¿Qué mejor momento para llevarlo que en verano?

Half up con coleta

Una de las opciones más recurrentes los meses de sol.

Apostar por el pañuelo

Será por opciones...

Coleta baja desenfadada

No hay mejor peinado para la playa.

Las clásicas trenzas

Nunca fallan...

¿Te atreves con la pinza?

Es uno de los accesorios de los 90 que ha regresado para hacer más fácil nuestros peinados.