Si estás cansada de que tu pelo crezca tan despacio, tenemos los trucos que pueden ayudarte (y son muy sencillos)

¿Por qué no me crece más rápido el cabello? ¿Cuáles son los motivos? ¿Depende de mi rutina capilar? ¿Qué puedo hacer para revertir la situación? ¿Debo cortarlo o no? Estos son algunas de las preguntas más repetidas entre jóvenes y no tan jóvenes a lo largo del año, y es que posiblemente el tema del crecimiento capilar es uno de los que más quebraderos de cabeza nos produce.

Más allá de que aquí entran en juego diferentes factores, tanto hormonales, genéticos como incluso estacionales, no nos crece de igual manera durante la niñez que cuando hemos pasado la menopausia, al igual que difiere en verano y otoño; hay pequeñas pautas que podemos seguir para acelerar este proceso. No milagros, cabe destacar esto, pero sí pequeños trucos que serán de gran ayuda.

Liubov Ilchuk @liubovilchuk para Unsplash

1. Lava el cabello cuando sea necesario

Siempre hemos sabido que esta es una de las pautas más importantes a la hora de mantener el pelo hidratado pero, ¿qué importancia tiene en su crecimiento? “El pelo contiene aceites naturales que lo hidratan y protegen. Cuando lo lavamos, eliminamos esta grasa, por eso lo recomendable es no lavarlo cada día y hacerlo con productos suaves”, explica Charo Garcia de Salón Ilitia (Vizcaya). “Intenta no excederte con la temperatura del agua, ya que el calor deshidrata”, matiza.

2. Pon atención al cuero cabelludo

Quizás no lo creas pero estimular y cuidar nuestro cuero cabelludo puede ser determinante en un pelo de 10. “Si estimulamos la circulación sanguínea de esta zona, estamos favoreciendo la entrada de minerales y de oxígeno al mismo tiempo que eliminamos toxinas”, manifiesta Felicitas Ordás de Felicitas Hair en Barcelona. “Se puede activar realizando un masaje con la yema de los dedos durante dos minutos y con la cabeza hacia abajo para que el flujo sanguíneo sea aún mayor. También cepillándolo antes de irnos a dormir.”, explica.

3. Olvídate del “no cortar”

Habrás oído en multitud de ocasiones que si cortas el pelo con frecuencia este crece más rápido, pero nada más lejos de la realidad aunque si podemos hablar de que ayuda a nuestro objetivo. “Cortar las puntas no hace que el pelo crezca más rápido, pero sí más sano y si no lo hacemos y no lo cuidamos, con el tiempo las puntas se estropean y rompen”, explica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros (Málaga). “Si consideras que el crecimiento de tu melena es más lento de lo normal, cuídala al máximo para no tener que recurrir a las tijeras tan frecuentemente y evita tratamientos químicos muy fuertes como un color muy claro, por ejemplo. Si el pelo se daña va a ser inevitable cortar”, afirma el peluquero.

4. Y sí, la alimentación también influye en el crecimiento del cabello

Puede que nunca hayamos hecho hincapié en ello, pero resulta vital para un crecimiento sano y fuerte. “Si queremos un pelo resistente y bonito, debemos incluir en nuestra dieta las proteínas que encontramos en carnes, pescados, nueces y cereales integrales. También son importantes las vitaminas A, C y E, así como minerales como el zinc, el hierro y los ácidos grasos Omega 3. Además, existen complementos alimenticios específicos para el crecimiento del pelo y las uñas que te ayudarán a que crezca con fuerza”, explica Raquel Saiz de Salón Blue (Cantabria).