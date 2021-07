El otro vínculo de Iker Casillas con Abellán: Así fue el idilio del portero con su hija Sharay

Fútbol

El terremoto por los audios filtrados de Florentino Pérez en 2006 no cesa. En ellos, el presidente calificaba de “grandes estafas del Real Madrid” a Raúl y a Casillas.

El club, que culpa de las filtraciones al periodista José Antonio Abellán, no tardó en responder y asegurar que acudirá a los tribunales ante lo que considera una campaña de desprestigio contra el presidente por haber sido el promotor de la Superliga.

Sin duda el ex portero de la selección del Real Madrid es uno de los que sale peor parado en esas grabaciones, ya que en una segunda parte publicada por El Confidencial, no solo se alude a su faceta profesional sino a la personal e incluso a sus relaciones personales. “Casillas, pobre hombre, no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil”, eran las palabras de Florentino sobre el actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación del Real Madrid. Y añadía sobre su relación con Sara Carbonero: “De esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van... se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine”.

¿Pensaría lo mismo de la hija de José Antonio Abellán?. Y es que el portero tiene otro vínculo que tal vez no recuerdes con el periodista José Antonio Abellán: mantuvo un breve “affaire” con hija Sharay.

¿Quién Sharay?

En 2012, Sharay Abellán, concursante del programa La Voz e hija del popular presentador radiofónico José Antonio Abellán y Mara Colás, se colocó en el centro de la polémica.

Tras dejar una buena muestra de sus cualidades en el concurso, fue expulsada porque, a criterio de su ' capitán ‘, David Bisbal, su compañera lo había hecho mejor que ella. Sin embargo, ella se marchó enfadada, según parece, no olvidando amenazar con el nombre de su progenitor. “Tú sabes quién es mi padre, ¿verdad?”, dicen que le contestó al almeriense en lo que se entendió como una venganza por su expulsión.

Por si esto no fuera poco, justo en esos días saltó a la prensa una relación “muy especial” con el portero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas, que acaba de romper con Ana Isabel Medinabeitia.

Cuentan que Iker pasó una Nochevieja en casa de su amigo Abellán y se encaprichó de su hija. Sharay aseguró en varios programas del corazón que se vio en varias ocasiones con el jugador, y que incluso tuvieron una cita, pero nunca pasaron de los ‘tres abrazos’ que se dieron. Fue en ese instante cuando fueron tomadas unas fotografías de la actitud cariñosa de los jóvenes, que publicó posteriormente la revista Qué me dices! y que despertaron los rumores sobre una nueva relación de Iker.

Al poco tiempo llegó Sara Carbonero y Sharay, que entonces vivía en Estados Unidos, pasó a ser tan solo la hija de su amigo.