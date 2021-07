AMELIA BONO tampoco ha podido RESISTIRSE a la nueva falda midi bordada de Zara que está hecha para llevarla con sandalias planas

Y es que Amelia Bono es mucha Amelia Bono. Da igual que sea fin de semana y que haga un calor terrorífico en Madrid, que igualmente ella nos deja los mejores lookazos del fin de semana. Y esta vez no podía ser con otra prenda que la nueva falda midi bordada de Zara que ya se ha convertido en viral. Quien avisa no es traidor, y nosotras os avisamos el otro día. La nueva falda viral de Zara que es todo lo que necesitamos este verano. ¿Os acordáis? Sí, esa que Violeta Mangriñán como buena amante de la moda lució en blanco y verde y causó furor entre las chicas que más saben de moda y las más pijas de Madrid que veranean en Sotogrande. Además, de ser una fantasía, hace efecto tipazo. Se agotó, pero ahora Zara la ha repuesto en blanco y azul para que la podamos lucir durante todas nuestras vacaciones de verano. Y las mujeres de 40 y 50 años no han dudado en hacerse ya con ella antes de que se vuelva a agotar. Si el otro día fue Pilar de Arce, hoy es Amelia Bono.

Y es que Amelia Bono tiene claro que es la falda del verano y ella la ha combinado con una camiseta blanca básica de tirantes, una sandalias planas doradas y un bolso de mano muy veraniego.

FALDA MIDI BORDADOS (39,95€)

Falda midi bordada.

Falda midi bordada.