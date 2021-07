Ay amigas, estamos en SHOCK con las primeras imágenes (Y LOOKAZOS para mujeres de 50 años) del regreso de ‘Sexo en Nueva York’

Ya dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Y aún no sabemos si nos encanta este regreso de ‘Sexo en Nueva York’ o preferíamos quedarnos con la imagen más juvenil y con esos lookazos más arriesgados de Carrie, Charlotte y Miranda. Si eres una gran fánatica de Sexo en Nueva York, vas a alucinar. HBO ha publicado la primera imagen oficial de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis interpretando de nuevo a sus icónicos papeles en el reboot And Just Like That. ¿Preparada? La serie, que tendrá 10 episodios, sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras se enfrentan a la nueva y complicada realidad de la vida y la amistad al cumplir 50 años.

Eso sí, nos encanta poder analizar estos looks perfectos para mujeres de 50 años que hemos visto gracias a las primeras imágenes del rodaje por las calles de Nueva York. Carrie luce un ‘outfit’ de esos tan característicos suyos mezclando prendas en tendencia, como el estampado de cuadros vichy, con una blusa y un sombrero de lo más boho. Eso sí, no faltan los taconazos que ya llevaba en su versión más joven con su obsesión por los zapatos.

Los primeros 'lookazos' del regreso de 'Sexo en Nueva York'.

Miranda luce una melena corta con unas canas muy reivindicativas, y el perfecto estilo ‘working’ con un traje oversize. ¿Y Charlotte? Sigue con ese estilo tan clásico y ‘lady’ que le caracterizaba en la primera versión de la serie, y con algunos retoquitos en la cara. ¿Qué os parece?