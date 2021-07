Las bermudas son los nuevos shorts, y nuestras influencers favoritas lo confirman

Es el momento de lucir pierna y moreno, y la calle lo sabe. Pero tras temporadas donde el rey absoluto de los estilismos veraniegos era el short (especialmente en tejido denim) la moda ahora impone alargar un poco los centímetros y llevar los pantalones de una manera mucho más sofisticas, esto es en forma de bermudas. Y es que además de cómodas, este tipo de pantalones no solo se llevan a pie de playa, si no que también se pueden convertir en los perfectos aliados para tus looks working girl en la oficina, acompañado de blazers o maxi chalecos a juego.

También la tela tiene un papel fundamental, y es que los tejidos ligeros como el lino o el algodón juegan un papel protagonista, y ya se erigen como los protagonistas del momento. Es el caso del modelo que ha lucido la instagrammer y ahora también diseñadora Gala González, que en una escapada a la isla italiana de Ischia se ha dejado ver con un diseño de su firma Amlul en un favorecedor color amarillo pálido. Y ojo a esto, porque los tonos pastel serán otra de las claves de esta tendencia.

Pero si eres una fanática del tejido vaquero en cualquiera de sus versiones no te preocupes, porque también hay respuesta para ti. Y es que influencers como Paula Ordovás han cambiado sus shorts por su variante estilo bermudas, que sirve tanto un estilismo relajado, combinada con camisetas y chanclas, como para una cena más informal, con tops (o bikinis) y largas blazer de lino en colores epatantes. El modelo de Paula también pertenece a su propia firma Mypeeptoeshop.

La versión más sofisticada nos viene en forma de conjuntos de dos piezas que se llevan más bien oversize y con cierto aire sastre. Una reedición del traje de chaqueta adaptado a las altas temperaturas de estos días. Teresa Andrés lo lleva acompañado de blusa de manga larga con bolsillos, de la firma portuguesa Caio Collection. Todo en un tono verde menta que sin duda favorece a la hora de resaltar el moreno. Solo necesitas unas sandalias de tiras y tacón cómodo para ir perfecta a cualquier reunión del día. Si quieres quitarle formalidad cálzate unas alpargatas o sandalias planas, sombrero bucket y maxi gafas de sol.

Y si estamos hablando de bermudas, hay un nombre que no puede faltar en esta lista de inspiración. Ese es Pernille Teisbaek. La influencer danesa es una de la máximas valedoras de esta prenda, y luce en todas sus formas, desde el modelo vaquero hasta los diseños más deportivo tipo chándal, pasando por conjuntos de de estilo pijamero en colores poco aptos para discretas. Pero si tenemos que quedarnos con uno, elegimos esta versión de punto, por ser diferente y poco esperada, y además llevar jersey y sombrero a juego.