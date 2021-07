Este es el vestido que aman las mujeres maduras con más estilo

Cada verano, las tendencias de la moda nos sorprenden con una silueta nueva para una de nuestras prendas favoritas: el vestido. Cortos, largos, asimétricos, rectos, lenceros, de encaje... Una forma de hacernos caer en la tentación de hacernos en una nueva compra para nuestro ya repleto armario y así conseguir el look del verano con el que conseguir likes y followers en Instagram.

Pero hay cierto tipo de prendas y patrones que no pasan de moda, pasen los años que pasen, y que consiguen un outfit perfecto en cualquier momento y a cualquier edad. Un ejemplo claro sería el Little Black Dress (el clásico vestidito negro para neófitas en moda), el vaquero recto y lavado medio o el jersey de cashmere. Pues lo mismo le pasa a otra de las prendas más recurrentes del verano, y no nos referimos al pareo ni al bañador. Es el vestido camillero, el imprescindible en la maleta estival de las mujeres con más estilo.

Solo hay que echar un vistazo a la última publicación de influencers como Pilar de Arce para ver que nadie mejor que ella para enseñarnos las claves del estilo atemporal. En concreto, su modelo es un diseño en color azul navy con cinturón ancho tipo fajín en la misma tela de la firma Molupita y que ahora puedes encontrar rebajado. La instagrammer le ha querido dejar todo el protagonismo luciéndolo solo con unas sencillas sandalias doradas de tiras y tacón fino, gafas de sol de carey y pendientes minimal en color dorado.