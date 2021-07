Así es cómo llevarán las sandalias de tiras más magnéticas del verano las mujeres de 50

En esta primavera/verano 2021 las tendencias -en lo que a zapatos se refiere- siguen viéndose marcadas por nuestra incesante búsqueda de la comodidad absoluta. Las propuestas de los diseñadores en pasarela y las celebrities que observamos en el street style de las grandes capitales, nos confirmaron qué tipo de calzado triunfaba hace unos meses (y lo sigue haciendo) entre las que más saben de moda. Las zapatillas para estar en casa se volvieron, tras la cuarentena, la elección estrella, incluso si el plan obligaba a salir a la calle. Los kitten heels -o tacón sensato- fue el único tacón que -por un tiempo- sumamos a nuestros estilismos, ya fueran de noche o de día. Incluso se lucían chanclas -de las que siempre han estado presentes en nuestras jornadas más relajadas- con grandes plataformas y en sus versiones más renovadas.

Sin embargo, aunque el nuevo comfort sigue haciendo mella en nuestras decisiones estilísticas de diario, existe un modelo de sandalia de tiras -que se trata de un tipo de zapato que, también, se ha alzado como uno de los más favorecedores, cómodos y bonitos del verano- que aunque cuente con un poco más de tacón de lo que estamos acostumbradas ahora, no puede gustarnos más. ¡Y con él las mujeres de 50 habrán encontrado un diseño versátil como el que más y no van a querer quitárselo en los próximos meses (como mínimo)!

Cómo incluir las sandalias de tiras en color blanco a nuestros looks veraniegos, por Pilar de Arce

Con chaleco + pantalón de pinzas

La influencer madura Pilar de Arce es toda una referente de estilo, ya no solo para las mujeres de su generación. El primer look que nos propone para enseñarnos a conjuntar las sandalias de tiras blancas es este total look white compuesto por un chaleco con detalle de botones en la parte delantera y unos pantalones de pinza. La elección acertada para una tarde con amigas.

Camisa + falda de tubo con frunce de cuadros vichy

El segundo look es ideal para cualquier tarde de cocktails. La creadora de contenido ha sumado las sandalias a una camisa negra y a una falda de tubo con frunce de cuadros vichy blancos y grises.

Conjunto dos piezas estampado + camiseta blanca básica

¿Estás buscando el atuendo perfecto para una comida de fin de semana? Si eres una amante de todo aquello que está de moda sabrás que los conjuntos dos piezas de traje invaden los armarios de las insiders (y si son de estampados clásicos, mejor aún). Recuerda: ¡las tonalidades llamativas y vibrantes te convertirán en la mejor vestida!

Vestido camisero con cinturón

Como último look elegimos este: un vestido camisero -que tiene todo aquello que las mujeres de 50 quieren encontrar en una prenda- en negro que cuenta con las costuras en color blanco y que combina a la perfección con las sandalias favoritas de Pilar de Arce.